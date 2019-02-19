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مواجهات قوية فى الجولة الـ15 بدورى مرتبط كرة اليد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الثلاثاء، مواجهات قوية فى إطار الجولة الـ15 بدورى كرة اليد المرتبط بالمحترفين مواليد 98 للموسم المحلى 2018 / 2019 .

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من طلائع الجيش مع الأوليمبى وبورسعيد مع هليوبوليس والبنك الأهلى مع أسيوط والحوار مع الزمالك .

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فيما تشهد نفس الجولة أيضًا لقاءات بين كل من الطيران مع 6 أكتوبر والشمس مع الأهلى وسبورتنج مع الزهور وهليوليدو مع الجزيرة وسموحة مع أصحاب الجياد .

 

 

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