شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يناقش تأجيل السوبر المصرى لشهر يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش مجلس الجبلاية بالتنسيق مع لجنة المسابقات تأجيل مباراة السوبر المصرى 2018 – 2019 التى كان من المقرر لها أن تجمع الأهلى بطل الدورى للنسخة الماضية والزمالك بطل كأس مصر، إلى بعد انتهاء بطولة أمم أفريقيا وإقامتها فى شهر يوليو أو أغسطس وترحيل سوبر 2019 – 2020 إلى منتصف الموسم المقبل من الدورى الجديد.

وتم الاستقرار على عدم إلغاء السوبر خاصة أن طرفيه الأهلى والزمالك وستتم إقامته فى يوليو أو أغسطس فى إحدى الدول العربية نظرًا للجماهيرية الكبيرة للناديين فى الدول العربية والأقرب هى الإمارات أو السعودية أو الكويت، وهو ما سيتم حسمه خلال الأيام القليلة المقبلة بالتنسيق بين اتحاد الكرة ولجنة المسابقات وشركة بريزنتيشن الراعى الرسمى لاتحاد الكرة والكرة المصرية.