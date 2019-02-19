تعرف على هدافي الدوري الإسباني بعد انتهاء الجولة الـرابعة والعشرين

هدافي الدوري الإسباني كتبت: سارة جاب الله تمكن النجم الإرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة من تسجيل هدف في الجولة الرابعة والعشرون من الدوري الإسباني أمام فريق بلد الوليد ليعزز صدارتة كهدافي "الليجا". وجاء ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد انتهاء الجولة الرابعة والعشرون كالتالي.. لاعب برشلونة ليونيل ميسي 22 هدفًا. لاعب برشلونة لويس سواريز 15 هدفًا. لاعب جيرونا كريستيان ستواني 13 هدفًا. لاعب أتلتيكو مدريد أنطوان جريزمان 12 هدفًا. لاعب إيبار تشارلز 12 هدفًا. لاعب إشبيلية وسام بن يدر 11 هدفًا. لاعب سيلتا فيجو ياجو أسباس 10 أهداف. لاعب ريال مدريد كريم بنزيما 10 أهداف. لاعب إسبانيول بورخا إيجليسياس 10 أهداف.

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