- 1/2
- 2/2
تقدم "بوابة الوفد" موعد مباراة برشلونة الإسباني وليون الفرنسي
مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب بارك أولمبيك ليون، معقل ليون في فرنسا، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.
ويدخل ليون اللقاء وهو يفتقد قائد الفريق وأحد أهم لاعبينا نبيل فقير، وهو لاعب من الصعب تعويضه لأنه حاسم.
بينما يستغل برشلونة غياب نبيلفقير عن صفوف فريقة، ويسعي فالفيردي المدير الفني للبارسا بالخروج بنتيجة إيجابية قبل العودة لإسبانيا .
موعد مباراة برشلونة وليون
يكون موعد برشلونة وليون في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة،
كما يكون موعد مباراة برشلونة وليون في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة،
وأيضًا تقام المباراة في تمام الثانية عشرة بعد منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.
القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليون
ستكون مباراة برشلونة وليون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي اون سبورت HD 1 المشفرة ، بتعليق رؤوف خليف وأحمد الطيب.
جدير بالذكر حل ليون ثانيا في مجموعته التي ضمت المتصدر مانشستر سيتي وبرصيد 8 نقاط، بينما جاء برشلونة في صدارة مجموعته الثانية برصيد 14 نقطة متفوقا على توتنهام الإنجليزي صاحب الوصافة.
كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة وليون والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.