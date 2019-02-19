موعد مباراة برشلونة وليون والقنوات الناقلة

كتبت: سارة جاب الله

تقدم "بوابة الوفد" موعد مباراة برشلونة الإسباني وليون الفرنسي

مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب بارك أولمبيك ليون، معقل ليون في فرنسا، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل ليون اللقاء وهو يفتقد قائد الفريق وأحد أهم لاعبينا نبيل فقير، وهو لاعب من الصعب تعويضه لأنه حاسم.

بينما يستغل برشلونة غياب نبيل

فقير عن صفوف فريقة، ويسعي فالفيردي المدير الفني للبارسا بالخروج بنتيجة إيجابية قبل العودة لإسبانيا .

موعد مباراة برشلونة وليون

يكون موعد برشلونة وليون في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة،

كما يكون موعد مباراة برشلونة وليون في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة،

وأيضًا تقام المباراة في تمام الثانية عشرة بعد منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليون

ستكون مباراة برشلونة وليون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي اون سبورت HD 1 المشفرة ، بتعليق رؤوف خليف وأحمد الطيب.

جدير بالذكر حل ليون ثانيا في مجموعته التي ضمت المتصدر مانشستر سيتي وبرصيد 8 نقاط، بينما جاء برشلونة في صدارة مجموعته الثانية برصيد 14 نقطة متفوقا على توتنهام الإنجليزي صاحب الوصافة.