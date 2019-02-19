تعرف على أبرز محطات الراحل خالد توحيد

خالد توحيد

كتب – محمد اللاهوني

رحل عن دنيانا الكاتب الصحفي خالد توحيد ، رئيس قناة النادي الأهلي ، عن عمر يناهز 57 عاماً بعد أزمة قلبية داهمته أثناء أداء صلاة الظهر أمس الاثنين في

مقر القلعة الحمراء وتم نقله إلى إحدى المستشفيات المجاورة للنادي.

خالد توحيد أحد أبرز الصحفيين الرياضيين الذي اشتهر بالهدوء والمعلومات ذات المصداقية

العالية فهو أحد خريجي كلية الإعلام بجامعة القاهرة عام 1983 والتحق بمؤسسة الأهرام وعمل في مجلة الأهرام الرياضي.

وعمل توحيد مذيعاً ومقدماً لاستوديوهات التحليل في قناة الأهلي ثم قناة النيل للرياضة وأيضاً قناة التحرير بخلاف ترأسه قناة الأهلي مرتين.