موعد مباراة بيراميدز والجونة والقنوات الناقلة

لاعبو بيراميدز والجونة

كتبت: سارة جاب الله

يحل مساء اليوم الثلاثاء فريق بيراميدز ضيفاً ثقيلاً علي الجونة بملعب "الجونة" ويدير اللقاء طاقم حكام كرواتي ، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز.

يدخل نادي بيراميدز تلك المباراة بروح معناوية عالية مع مدربة الجديد رامون دياز ،بعد الفوز الأخير علي نادي سموحة بأربع اهداف مقابل لا شئ

ويريد أن يستكمل المشوار في الإنتصار، بينما يريد الجونة أن يأحصل علي الثلاث نقاط من صاحب المركز الثاني بيراميدز او يكتفي بتعادل.

موعد مباراة بيراميدز والجونة

تنطلق مباراة بيراميدز والجونة في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة،

والساعة الخامسة مساءً بتوقيت المملكة العربية

والساعة السادسة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والجونة

تذاع مباراة بيراميدز والجونة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت والنيل الرياضية المفتوحة، بتعليق مدحت شلبي.

يسعي بيراميدز في تحقيق الفوز ليعزز مركزة الثاني برصيد 45 نقطةوليقترب من منافسة المتصدر منفرداً الزمالك صاحب المركز الأول برصيد 51 نقطة، ويحتل الجونة المركز الـ13 في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة.

جدير بالذكر أنتهت مباراة الدور الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكلاً منهما.