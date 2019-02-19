رياضة | تريزيجيه: "الإنجليزي" كاد يتسبب في فشل احترافي.. وقاسم باشا رفض رحيلي مقابل 15 مليون دولار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تريزيجيه: "الإنجليزي" كاد يتسبب في فشل احترافي.. وقاسم باشا رفض رحيلي مقابل 15 مليون دولار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمود تريزيجيه لاعب نادي قاسم باشا التركي ومنتخب مصر، أنه كان يواجه أزمات في بداية مشواره الاحترافيبسبب اللغة الانجليزية ولكنه أصبح يجيدها الآن.

وقال "تريزيجيه" في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" إنه تلقى عرضا من نادي قاسم باشا التركي، وأن عددا من كبار اللاعبين نصحه بالانتقال للدوري التركي، وأنه حصل على أحسن لاعب هناك وحقق هدفه".

واضاف: "تلقيت عروض كثيرة في الفترة الماضية بمبالغ كبيرة جدًا وصلت لـ15 مليون دولار ولكن النادي رفض رحيلي بسبب المنافسة على لقب الدوري التركي في الموسم الحالي".

وتابع: "النادي قالي انت اللي حطيت لنا الطموح ده واختم لنا الموسم ونوعدك إنك تختمها صح وإحنا هنساعدك تروح المستوى اللي انت عايزه".

تريزيجيه: والدي "زملكاوية".. وسعد سمير نصحني بالزواج مبكرا

أكد محمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركى ومنتخب مصر، أن والده وشقيقه يشجعان نادي الزمالك.

وقال "تريزيجيه" فى تصريحات تليفزيونية مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، إن والده و شقيقه زملكاوية وبيعشقو الفريق الأبيض، مشيرا إلى أن شقيقه الأكبر أحرف منه بكثير وتعلم منه لعب كرة القدم.

وواصل "تريزيجه" أن سعد سمير مدافع النادي الأهلي نصحه بالارتباط وهو فى سن 19 سنة للتركيزفى كرة القدم فقط .

تريزيجيه: الأهلي لم يفاوضني.. ولن ألعب في مصر إلا للمارد الأحمر

أكد محمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلي السابق وقاسم باشا التركي الحالي، أن مسؤولي النادي الأهلي لم يدخلوا في مفاوضات معه للعودة مرة أخرى إلى صفوف الفريق خلال الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال "تريزيجيه" في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامية "صاحبة السعادة": "الأهلي لم يستدعيني مثلما استدعى رمضان صبحي، الأهلي بيتي ولن ألعب في مصر إلا للقلعة الحمراء".

وأضاف: "جاءت لي عروض بمبالغ تخطت الـ15 مليون دولار ولكن النادي رفض فكرة رحيلي حتى تأتي الفرصة الكبرى التي تستحق الرحيل".

تريزيجيه: رفضت لعودة للأهلي قبل الانضمام لموسكرون

أكد محمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلي السابق وقاسم باشا التركي الحالي، أنه سعيد بتجربته في الدوري التركي.

وقال "تريزيجيه" في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامية إسعاد يونس فى برنامج "صاحبة السعادة"، إنه مر بمرحلة سئية خلال تواجده في أندرلخت البلجيكي بسبب ابتعاده عن المشاركة في المباريات لرفض المدير الفني لوجوده بالفريق ورغبته في ضم لاعب آخر".

وأضاف، أن البعض طلب منه العودة من جديد إلى النادى الأهلى للمشاركة فى المباريات ولكن رفضت هذه الفكرة، قبل أن ينتقل إلى موسكرون على سبيل الإعارة.

وأشار "تريزيجيه" إلى أنه خاض تجربة مفيدة في النادي الأهلي الذي كان يلعب له منذ عمر 9 سنوات.

وأكمل: "اتربيت صح وفي النادي الأهلي ربوني صح في الكرة والعيشة وكل حاجة".