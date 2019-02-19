رياضة | تريزيجيه: الأهلي لم يستدعيني.. ولن ألعب في مصر إلا للمارد الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تريزيجيه: الأهلي لم يستدعيني.. ولن ألعب في مصر إلا للمارد الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلي السابق وقاسم باشا التركي الحالي، أن مسؤولي النادي الأهلي لم يدخلوا في مفاوضات معه للعودة مرة أخرى إلى صفوف الفريق خلال الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال "تريزيجيه" في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامية "صاحبة السعادة": "الأهلي لم يستدعيني مثلما استدعى رمضان صبحي، الأهلي بيتي ولن ألعب في مصر إلا للقلعة الحمراء".

وأضاف: "تلقيت عروض بمبالغ تخطت الـ15 مليون دولار ولكن النادي رفض فكرة رحيلي حتى تأتي الفرصة الكبرى التي تستحق الرحيل".

تريزيجيه: رفضت لعودة للأهلي قبل الانضمام لومسكرون

أكد محمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلي السابق وقاسم باشا التركي الحالي، أنه سعيد بتجربته في الدوري التركي.

وقال "تريزيجيه" في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامية إسعاد يونس فى برنامج "صاحبة السعادة"، إنه مر بمرحلة سئية خلال تواجده في أندرلخت البلجيكي بسبب ابتعاده عن المشاركة في المباريات لرفض المدير الفني لوجوده بالفريق ورغبته في ضم لاعب آخر".

وأضاف، أن البعض طلب منه العودة من جديد إلى النادى الأهلى للمشاركة فى المباريات ولكن رفضت هذه الفكرة، قبل أن ينتقل إلى موسكرون على سبيل الإعارة.

وأشار "تريزيجيه" إلى أنه خاض تجربة مفيدة في النادي الأهلي الذي كان يلعب له منذ عمر 9 سنوات.

وأكمل: "اتربيت صح وفي النادي الأهلي ربوني صح في الكرة والعيشة وكل حاجة".