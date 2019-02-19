رياضة | تريزيجيه: رفضت لعودة للأهلي قبل الانضمام لـ"موسكرون"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تريزيجيه: رفضت لعودة للأهلي قبل الانضمام لـ"موسكرون" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلي السابق وقاسم باشا التركي الحالي، أنه سعيد بتجربته في الدوري التركي.

وقال "تريزيجيه" في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامية إسعاد يونس فى برنامج "صاحبة السعادة"، إنه مر بمرحلة سئية خلال تواجده في أندرلخت البلجيكي بسبب ابتعاده عن المشاركة في المباريات لرفض المدير الفني لوجوده بالفريق ورغبته في ضم لاعب آخر".

وأضاف، أن البعض طلب منه العودة من جديد إلى النادى الأهلى للمشاركة فى المباريات ولكن رفضت هذه الفكرة، قبل أن ينتقل إلى موسكرون على سبيل الإعارة.

وأشار "تريزيجيه" إلى أنه خاض تجربة مفيدة في النادي الأهلي الذي كان يلعب له منذ عمر 9 سنوات.

وأكمل: "اتربيت صح وفي النادي الأهلي ربوني صح في الكرة والعيشة وكل حاجة".