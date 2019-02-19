رياضة | مدرب المنتخب ناعيا خالد توحيد: "أنا نفسي أموت زيك"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب المنتخب ناعيا خالد توحيد: "أنا نفسي أموت زيك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، الكاتب الصحفي خالد توحيد رئيس قناة النادي الأهلي، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد تعرضه لوعكة صحية ظهر أمس الإثنين، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات القريبة من النادى لتلقى العلاج.

وكتب "ناجي" عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": " البقاء لله كنت صديق الكل وحبيب الكل أنا نفسي أموت زيك وأنا بصلي وسوف تبعث على ما مت عليه فيه أحلى من كده موته استرح أخي وصديقي أنت تصلي في الجنة الأن".