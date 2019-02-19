رابطة الصحفيين الرياضيين تنعي خالد توحيد : فقدنا رمزا كبيرا

أصدرت رابطة الصحفيين الرياضيين المصريين، برئاسة حسن خلف الله، بيانًا تنعى فيه خالد توحيد، رئيس قناة الأهلي، الذي وافته المنية مساء اليوم الاثنين.
وقالت الرابطة، في بيان: "فقدنا رمزًا كبيرًا، علمًا وخلقًا، وندعو له بالرحمة والمغفرة، والصبر والسلوان لأسرته وأبنائه وزملائه ومحبيه".
وكان خالد توحيد قد تقلد رئاسة قناة الأهلي، العام الماضي، بعد أن تولى رئاستها من قبل، في عهد الرئيس الأسبق، حسن حمدي.
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