وفاة خالد توحيد رئيس قناة الأهلي

توفى الكاتب الصحفي خالد توحيد، رئيس قناة النادي الأهلي المصري، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، متأثراً بأزمة قلبية تعرض لها، أمس الاثنين، وتم نقله إلى مستشفى المعلمين، بجوار مقر القلعة الحمراء.

ومن المقرر، أن يتم تشييع جنازة الفقيد، اليوم الثلاثاء، فيما لم تعلن أسرة الراحل موعد العزاء.

وتولى توحيد، رئاسة قناة الأهلي في العام الماضي، ضمن محطات مهمة من النجاحات الإعلامية، حيث عمل رئيساً لتحرير مجلة الأهرام الرياضي، بخلاف تقديم برنامج "ستاد النيل"، والاستوديو التحليلي في قناة الأهلي.

وحصل توحيد على العديد من الجوائز في مجال العمل الصحفي، على رأسها جائزة دبي، بجانب حصوله على درجة الدكتوراه في الإعلام.

وكان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، زار في وقت سابق مساء اليوم، الكاتب الصحفي في المستشفى المجاور للنادي الأحمر، إلا أن القدر لم يمهل توحيد، لتفيض روحه في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.