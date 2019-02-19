شكرا لقرائتكم خبر عن مياه البحيرة ينتظر الدعم المادى من المحافظة بعد الصعود لدورة الترقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مجلس إدارة نادى مياه البحيرة برئاسة محمد عقدة ومعه الجهاز الفنى بقيادة إكرامى عبد العزيز التدخل العاجل وتقديم الدعم المادي، من قبل محافظ البحيرة اللواء هشام أمنة فى ظل صعود فريق مياه البحيرة إلى دورة الترقى المؤهلة إلى الدورى الممتاز ب .

وتأتى العقبة أمام مجلس إدارة مياه البحيرة فى مواصلة الصرف على فريق الكرة بسبب وجود التزامات كثيرة بمختلف الأنشطة الرياضية تحتاج لموارد مالية كثيرة جدًا.

وأكد محمد عقدة أن ضعف الإمكانيات المالية للنادى سوف تمنع الفريق البحراوى من إقامة معسكرات قبل خوض دورة الترقى خلال شهر مارس المقبل رغم قناعته بمدى أهمية المعسكر، موجهًا شكره لأعضاء الفريق من جهاز فنى بقيادة إكرامى عبد العزيز ولاعبى الفريق على العمل فى هذه الظروف المالية الصعبة جدًا .

وطلب محمد عقدة من محافظ البحيرة التواصل مع رئيس مجلس إدارة شركة مياه البحيرة ضرورة التدخل العاجل وتقديم الدعم المادى المناسب من أجل عودة نادى مياه البحيرة إلى مكانته الطبيعية من جديد.

يذكر أن نادى مياه البحيرة لم يحصل على أى دعم مادى من المحافظة ومديرية الشباب والرياضة منذ فترة طويلة ويأمل فى وجود دعم مادى عاجل من اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة لتدعيم الفريق من أجل تحقيق حلم الجماهير البحراوية بالعودة مرة أخرى إلى الدورى الممتاز ب خاصة أنه يعتبر الممثل الثانى لمحافظة البحيرة بعد نادى ألعاب دمنهور.