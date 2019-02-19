منتخب كرة اليد مواليد 2000 فى مواجهة "الإمارات وفرنسا" فى بطولة البحر المتوسط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فى التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، منتخب كرة اليد مواليد 2000 نظيره الإماراتى فى إطار ثاني أيام بطولة البحر الأبيض المتوسط التى تستضيفها مصر بمدينة بورسعيد ضمن المجموعة الثانية. تضم قائمة المنتخب كلاً من اللاعبين، حسين سعيد - مصطفى عبد الرحمن - محمد مصطفى - راضى محمد - عبد الرحمن أيمن - على جابر - شهاب على - مروان حاتم - هشام صلاح - على إيهاب - مهاب سعيد - عمر معتز - عمر محمود - إبراهيم حسن - احمد شوقى - عمر شريف - عمر أشرف - محمد طارق تحت قيادة المدير الفنى محمد عادل "زولا". يقع منتخب مصر لكرة اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلا من الإمارات وإيطاليا وفرنسا وتركيا والمغرب، بينما تضم المجموعة الأول منتخبات كل من رومانيا وليبيا ومونتنيجرو والجزائر وتونس والسعودية .

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