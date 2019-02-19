"أُحد" السعودى: سنفسخ عقد مؤمن زكريا إذا كانت إصابته تحتاج علاج أكثر من شهر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد العلوى المشرف على الكرة بنادى أحد السعودى، أن ناديه ينتظر وصول التقرير الطبى الخاص باصابة لاعبه مؤمن زكريا، لتحديد مصيره مع الفريق.
وقال العلوى فى تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار، أنه إذا كانت الإصابة تحتاج علاج أكثر من شهر سيتم فسخ العقد، اما اذا احتاجت اقل من ذلك سيستمر مع الفريق.
كشفت تقارير سعودية، أن مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، المعار إلى صفوف نادى أحد السعودى فى طريقه للرحيل وفسخ تعاقده مع نادي أحد، بسبب عدم جاهزية اللاعب المنضم للفريق من الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية
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