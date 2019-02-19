محمد رشاد
أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الأسعار التي تتردد عبر وسائل الإعلام بشأن رواتب العقود الجديدة للاعبين الذين جددوا تعاقدهم مع النادي، غير صحيحة.
وأعلن الأهلي تجديد عقد 4 لاعبين خلال الفترة الأخيرة، وهم التونسي علي معلول وكريم نيدفيد وعمرو السولية، وآخرهم النيجيري جونيور أجايي؛ بعد تمديد عقده حتى 2022، مساء الإثنين.
وقال عبد الحفيظ، في تصريحات لقناة "الأهلي"، الإثنين: "الأرقام التي تتردد بشأن العقود الجديدة للاعبين؛ بعيدة عن الواقع وتفتقد إلى المنطقية".
وأضاف: "ما يحدث...
كانت هذه تفاصيل خبر سيد عبد الحفيظ: أسعار اللاعبين غير منطقية.. والأهلي لديه 3 مصابين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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