رياضة | برشلونة يصدم نيمار

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أجرى رئيس نادي برشلونة الإسباني جوسيب ماريا بارتوميو مقابلة مع صحيفة لوفيجارو الفرنسية ، قبل مواجهة ليون الفرنسي الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

واستهل بارتوميو حديثه لصحيفة لوفيجارو الفرنسية عن حقيقة رغبة البرازيلي نيمار في العودة لبرشلونة ، حيث قال: أبداً لا نيمار ولا والده ولا من حوله اتصل بنا وقال أن نيمار يُريد العودة.

وأضاف: برشلونة يُراهن على ديمبيلي وكوتينيو في خط الهجوم وخريطة الطريق لدينا مرسومة وواضحة.

وتابع: اشترى نيمار حُريته مقابل 222 مليون يورو ولكن برشلونة لم يكن يريد ذلك المال لاننا لم نرغب في بيعه.

وواصل: في اسبانيا لدينا التزام بأن يكون لدينا بند الشرط الجزائي ، ولكن إذا كان أي شخص يرغب في شراء سيرجيو بوسكيتس أو جيرارد بيكيه أو ميسي فهم ليسوا للبيع.

وأوضح: أعتقد أنه سيكون هناك عدد قليل جدًا من عمليات النقل بين الأندية الكبرى.

وأتم: خطتنا هي البحث عن المواهب الشابة من الاندية التي تعمل بشكل جيد وتقوم بتدريب اللاعبين وبيعهم.