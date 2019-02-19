رياضة | دورتموند يتعثر أمام نورمبرج في الدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دورتموند يتعثر أمام نورمبرج في الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل بروسيا دورتموند متصدر دوري الدرجة الاولى الالماني لكرة القدم سلبيا مع نورمبرج متذيل الترتيب يوم الاثنين ليشاهد الفارق يتقلص مع أقرب مطارديه الى ثلاث نقاط عقب ثالث تعادل له على التوالي في المسابقة.

ويبدو ان دورتموند يمر بأزمة على صعيد المستوى بعد ان فشل في الفوز بأي مباراة ضمن اخر خمسة خاضها في كافة المسابقات اضافة لخروجه من كأس المانيا وخسارته 3-صفر امام توتنهام هوتسبير في ذهاب دور 16 بدوري ابطال اوروبا الاسبوع الماضي.

وكما هو متوقع، كان الفريق القادم من اقليم الرور صاحب اليد العليا طوال المباراة لكنه لم يسجل في ظل تألق كريستيان ماتينيا حارس نورمبرج وتصديه لمحاولات ماريو جوتسه اكثر من مرة في ظل تسديد الضيوف 18 مرة على مرمى المنافس.

وجمع دورتموند 51 نقطة بينما يأتي بايرن ميونيخ في المركز الثاني برصيد 48 نقطة عقب تعديل تأخره الى فوز 3-2 على اوجسبورج يوم الجمعة الماضي. ويحتل بروسيا مونشنجلادباخ المركز الثالث متراجعا بخمس نقاط اخرى.