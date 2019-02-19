رياضة | قائد تشيلسي: نشعر بخيبة أمل بعد الهزيمة أمام مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد تشيلسي: نشعر بخيبة أمل بعد الهزيمة أمام مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى الإسباني سيزار أزبيليكويتا، قائد فريق تشيلسي، استيائه الشديد عقب الخسارة المخيبة أمام مانشستر يونايتد، مساء اليوم الاثنين، في ثمن نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال أزبيليكويتا، خلال تصريحات نقلتها شبكة "بي بي سي": "لقد كانت ليلة صعبة، لأننا لم نحول أدائنا إلى فرص، ونشعر بخيبة أمل، وتم إقصائنا من البطولة على ملعبنا".

وأضاف: "إنها ليلة مُحبطة، كانت أمسية صعبة على الجميع، لكننا نعرف أن الجماهير تدعمنا في كل لحظة".

وتابع الإسباني: "اعتدنا على الفوز بالألقاب، وكنا الفريق الأكثر نجاحاً في إنجلترا طوال السنوات القليلة الماضية، والشيء الوحيد الذي يُمكنني قوله، هو إننا سنبذل كل ما لدينا وسنعمل بجد".

واختتم أزبيليكويتا تصريحاته: "لدينا مباراة في الدوري الأوروبي، ثم نهائي كأس رابطة المحترفين ضد مانشستر سيتي، يوم الأحد، ونأمل أن نُحافظ على الهدوء بداية من يوم الخميس، لحصد اللقب يوم الأحد".

وكان فريق مانشستر يونايتد نجح في الإطاحة بمضيفه تشيلسي خارج بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز الثمين الذي حققه على البلوز في عقر داره، بملعب ستامفورد بريدج، بهدفين نظيفين، ضمن منافسات ثمن النهائي.