رياضة | بالأرقام.. ميسي يتصدر قائمة أكثر اللاعبين تأثيرا مع فرقهم في أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. ميسي يتصدر قائمة أكثر اللاعبين تأثيرا مع فرقهم في أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سيطر ليونيل ميسي نجم برشلونة على صدارة قائمة أكثر 5 لاعبين تأثيرًا مع فرقهم بالدوريات الأوروبية الخمس الكبرى بالموسم الحالي.
وقامت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، بنشر تقريرًا بالفيديو يؤكد أنَّ "ليونيل ميسي يتصدر القائمة بمساهمته في 32 هدفًا، بواقع 22 هدفًا، و10 تمريرات حاسمة".
وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن كريستيانو رونالدو يأتي في المركز الثاني بتسجيل 19 هدفًا، و8 تمريرات حاسمة مع السيدة العجوز، يليه كيليان مبابي، لاعب سان جيرمان، بتسجيل 19 هدفًا، و6 تمريرات حاسمة.
كما يتواجد في المركز الرابع بالقائمة الإيفواري نيكولا بيبي، مهاجم ليل الفرنسي بـ16 هدفًا، و8 تمريرات حاسمة، وفي المركز الخامس، يأتي محمد صلاح مهاجم ليفربول، بتسجيل 17 هدفًا، و7 تمريرات حاسمة.
كابيلو يطلق تصريح مثير في حق ميسي
وقال كابيلو في تصريحاته التي نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: ميسي وحده لا يستطيع الفوز بكأس العالم.
وأضاف: ميسي ليس لاعبًا ، إنه عبقري ، وهو العبقري الوحيد في عالم كرة القدم.
وأراد كابيلو الدفاع عن ميسي بعد إتهامه بالفشل مع المنتخب الأرجنتين ، وقال المدرب الإيطالي المخضرم في هذا الصدد: ميسي وحده لا يستطيع الفوز بكأس العالم ، لأن كرة القدم رياضية جماعية.