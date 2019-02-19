رياضة | تصريح ناري من "ساري" بعد الهزيمة أمام مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح ناري من "ساري" بعد الهزيمة أمام مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعرض ماوريسيو ساري مدرب نادي تشيلسي، لضربة موجعة جديدة بعد الخسارة من مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين مساء الإثنين في ثمن نهائي كأس الاتحاد الانجليزي.
وقال ماوريسيو ساري عقب نهاية المباراة: "لم نكن محظوظين، لقد لعبنا شوطًا أول رائع، مانشستر يونايتد لعبوا 16 كرة في منطقة جزائنا، بينما لعبنا 78 كرة في منطقتهم".
وتابع: "أشعر بالضغط بسبب النتيجة نعم، ليس بسبب شيءٍ آخر. علينا العمل والتحدث مع بعضنا البعض، يجب أن نجد القوة والعزيمة للعب جيدًا في كلا جانبي الملعب".
وأكمل: "لقد أعطيناهم فرصًا قليلة، لكننا لعبنا كرةً معقدة في الشوط الثاني، بعد الشوط الأول لم يكن سهلًا علينا اللعب تحت ضغط هذه النتيجة".
وقال ساري عن منصبه: "لست قلقًا على منصبي، كنت قلقًا عليه حينما كنت أدرب في الدرجة الثانية في ايطاليا، لكن ليس الآن".
وأضاف: "في حالةٍ مثل حالة الشوط الثاني، الذي كنا نريد فيه تحريك الكرة بشكل أسرع، ذهنيًا وحركياً، لذلك أنا قلق حول النتيجة، وليس حول الجماهير، يمكنني تفهم الحالة بسبب النتيجة الغير مرضية، نحن خارج كاس الإتحاد لذا أستطيع التفهم، أنا قلق حول نتائجنا".
سولسكير يشيد بتأهل اليونايتد على حساب تشيلسي
تحدث سولسكير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد الفوز مساء اليوم على فريق تشيلسي 2-0 في دور الـ16 بكأس الاتحاد الإنجليزي.
وقال سولسكير في تصريحاته اليوم بعد اللقاء: إنها نتيجة كبير لقد تلقينا العديد من الإنتقادات بعد مباراة باريس سان جيرمان اليوم الجميع قام بما طلب منه.
واضاف: تشيلسي فريق رائع، ولديه أسلوب خاص باللعب. ماتا قام بعمل رائع مع جورجينيو وكنا مثاليين جدًا دفاعيًا. لقد خرجنا بشباك نظيفة.
وتابع: اداؤنا اليوم كان رائعًا، لقد نجحت خططنا التكتيكية. لقد طلبنا من متوسطي الميدان أن يضغطوا عاليًا نحو منطقة جزائهم وهذا ما حصل العملية الدفاعية في الشوط الثاني كانت رائعة.
وعن مواجهة ولفرهامبتون في الدور المقبل قال: ولفرهامبتون خارج ملعبنا حقا ستكون مواجهة صعبة.