شكرا لقرائتكم تريزيجيه: رفضت العودة للأهلي لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر محمود حسن تريزيجيه، لاعب فريق قاسم باشا التركى ومنتخب مصر عن سعادتة بالتواجد فى تركيا .

وقال تريزيجيه خلال حوارة مع اسعاد يونس فى برنامج صاحبة السعادة على قناة dmc ان معظم المصريين و الفرق الكبيرة غضبوا بعد انتقالى إلى قاسم باشا ، لانهم رأو أنه من الممكن التواجد فى نادى افضل.

واكد تريزيجيه انه خلال تواجده فى النادى البلجيكى اندرلخت كانت حالته النفسية سيئة لعدم المشاركة فى المباريات.

وتابع محمود ان البعض طلب منه الرجوع من جديد الى النادى الأهلى للمشاركة فى المباريات ولكن رفضت هذه الفكرة ، قبل أن ينتقل الى موسكرون على سبيل الإعارة.

وانتقل تريزيجيه من الأهلى إلى نادى أندرلخت سنه 2015 ثم الانتقال الى موسكرون على سبيل الاعارة ، وفى عام 2018 انتقل الى قاسم باشا على سبيل الاعارة ثم تفعيل بند الشراء من نادى اندرلخت.