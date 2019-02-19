شكرا لقرائتكم مدرب الإسماعيلى: حراسة المرمى بخير بعد رحيل الحضرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلى إن فريقه لا يقف على رحيل أى لاعب موضحا أن الدراويش من الأندية الكبيرة بأبناءها ومدربيها مشيرا إلى أنه يتمنى التوفيق للاعبين فى كافة البطولات المختلفة التى يشاركون فيها بالموسم الحالى.

أضاف الصغير فى تصريحات لـ قناة أون سبورت مع الإعلامى سيف زاهر إن مركز حراسة المرمى بالإسماعيلى بخير ولا يعانى من أى نقص عددى بعد رحيل عصام الحضرى لا سيما بعد انضمام محمود رضا من وادى دجلة والمنافسة القوية بين الثنائى محمد فوزى ومحمد مجدى.

وأشاد مدرب حراس الإسماعيلى باللاعبين اللذين انتقلوا لفريقه فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية مثل محمود عبد العاطى دونجا وأسامة إبراهيم والناميبي شيلونجو مؤكدا أنهم نجوم على أعلى مستوي ويلعبوا بروح ويقدرون قيمة القلعة الصفراء.

تابع الصغير أن فريقه الأقرب لحصد بطولة كأس مصر مشيرا إلى أن يتمنى أن يحقق بطولة لجمهور الإسماعيلى المتعطش للبطولات من 2002 .