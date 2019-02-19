نادي ليوا ينظم السباق الثالث للخيول العربية اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل نادي ليوا الرياضي نشاطاته المختلفة لموسم 2018- 2019 وذلك مع انطلاق السباق الثالث للخيول العربية الأصيلة اليوم والذي يقام بتنظيم النادي في ميدان مدينة زايد، ويقام السباق وسط احتفاء وترقب من سكان منطقة الظفرة خاصة أن سباقات النادي تعطي الفرصة دوماً لحضور الإنتاج العربي للخيول العربية الأصيلة وفرصة مشاركتها من خلال الأشواط المختلفة في السباق.

وتبلغ مسافة الشوط الأول 1700 متر ويخصص للخيول ذات المراكز المتقدمة في السباقات الماضية وأصحاب المراكز الأولى وأيضاً الخيول كبيرة العمر، ثم الشوط الثاني 1400 متر ويخصص للخيول الجديدة التي لم يسبق لها المشاركة أو التي أحرزت مراكز متأخرة في السباقات الماضية، ومن المقرر أن يتم إضافة شوط ثالث في حال كان العدد كبيراً للمشاركين والملاك في المنافسة.

ويعطي نادي ليوا الرياضي أهمية كبيرة لسباقات الخيل بأن تكون ضمن أجندة الموسم لديه للبطولات والرياضات المختلفة بحكم أن هذه الرياضة تنحدر من تراث الأجداد ومن الموروث التراثي للمنطقة ككل، بالإضافة إلى زيادة عدد السباقات الخاصة بالخيل المقامة في منطقة الظفرة بشكل عام.

وأكد عبدالله القبيسي رئيس مجلس إدارة النادي أن نادي ليوا يحمل مسؤولية رياضية مهمة نحو كل سكان منطقة الظفرة عبر كل البطولات التي ينظمها النادي، وشدد على أن هذه المسؤولية تدفع النادي إلى أن يبحث عن التجديد والتنويع في كل البطولات التي يقوم بتنظيمها، وقال: «لدينا مسؤولية رياضية في كل الأنشطة التي نقوم بتنظيمها، ولذلك فإننا نريد أن نعطي لسكان الظفرة والمدن المختلفة هنا الفرصة لمتابعة البطولات الرياضية في الصورة المثالية».

وأشار القبيسي إلى أهمية تنوع الأجندة الخاصة بالنادي في تنظيم مختلف البطولات والرياضات في الظفرة، وأن يكون هناك تجديد دائم في كل البطولات والأنشطة التي يقيمها النادي، وقال: «نرغب في أن يكون هناك تنوع في البطولات التي ننظمها في الظفرة، وأن يكون هناك انتشار أيضاً في كافة مدن الظفرة بحيث لا يتركز تنظيم البطولات في مكان واحد، وأن تكون المنافسات حاضرة في كل مكان».

من جهته، شدد حمدان المزروعي مدير نادي ليوا الرياضي على اهتمام اللجنة المنظمة بأن يكون السباق في الصورة المثالية والمعروفة عن أنشطة الظفرة، حيث أكد أهمية التأكد من ارتداء الخيالة الملابس المخصصة، بالإضافة إلى إعدادات الخيول وأن تكون مطابقة لما تطلبه اللجنة من الملاك والخيالة وقال: «نريد أن نصل بالمنافسة لأفضل المستويات ولذلك فقد خصصنا طاقما متكاملا للقيام بكل الإجراءات المطلوبة».