محمد بن حمد يستقبل اللجنة المحلية للأولمبياد الخاص في الفجيرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في مكتبه بالديوان الأميري أمس أعضاء اللجنة المحلية للأولمبياد الخاص، وبرنامج المدن المضيفة في إمارة الفجيرة.

واطلع سموه خلال اللقاء الذي حضره سالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة، على الاستعدادات التي تقوم بها اللجنة المحلية للأولمبياد الخاص لاستضافة برنامج المدن المضيفة الذي تنظمه حكومة الفجيرة خلال شهر مارس/آذار المقبل بمشاركة 416 لاعباً ولاعبة من أصحاب الهمم، يمثلون 11 دولة في العالم.

ووجّه سموه اللجنة المحلية المشاركة في برنامج المدن المضيفة والأولمبياد ببذل المزيد من الجهود لاستضافة هذا الحدث الإنساني والرياضي الكبير وتوفير الإمكانيات المناسبة كافة بما يليق بسمعة دولة الإمارات في المحافل الدولية، مثنياً سموه على ما تبذله اللجنة المحلية للأولمبياد الخاص من جهود بما يتناسب مع الرؤية الإنسانية للدولة في دعم فئات أصحاب الهمم.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة أهمية إبراز دور أصحاب الهمم في المجتمع من خلال توفير المنصات المناسبة لهم ومشاركتهم في جميع الفعاليات التي تقام في الإمارة، ضمن السياسة التي تنتهجها دولة الإمارات لدمج أصحاب الهمم داخل مجتمعاتهم وفق أرقى المعايير العالمية.

من جهته تقدم سعيد السماحي، مدير هيئة السياحة والآثار رئيس اللجنة المحلية للأولمبياد الخاص في الفجيرة، بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على دعمه المستمر، للأولمبياد الخاص الذي تستضيفه دولة الإمارات، خلال مارس المقبل وإنجاحه ودعم استضافته في الفجيرة، مؤكداً حرص اللجنة المحلية على متابعة العمل وتكثيف الجهود لتوفير استضافة مميزة تليق بإمارة الفجيرة للوفود الرياضية المشاركة والتعريف بقيم الإمارات الأصيلة ورسالتها الإنسانية العظيمة.