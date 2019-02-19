جاريدو مدرباً للعين حتى نهاية الموسم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي العين رسمياً تعاقده مع المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو «49 عاماً»، لقيادة فريق الكرة الأول حتى نهاية الموسم الحالي بعقد قابل للتمديد بموافقة الطرفين. ودشن المدرب الإسباني مهمته مع «الزعيم» أمس في الحصة التدريبية المسائية في إطار التحضيرات لمواجهة النصر يوم السبت المقبل باستاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة 16 من مسابقة دوري الخليج العربي.

ورحب غانم الهاجري رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، بالمدرب الإسباني الجديد، معرباً عن بالغ شكره وتقديره للجهود المخلصة التي بذلتها اللجنة الفنية للاحتراف بالنادي في التوصل للمدرب المناسب للفريق، وذلك بعد أن استعرضت نحو 25 سيرة ذاتية لأسماء مدربين من مدارس كروية مختلفة.

وقال جاريدو إنه لم يتردد في قبول عرض العين لمعرفته الجيدة بمكانة وقيمة هذا النادي الكبير الذي يملك إدارة محترفة ويضم نوعية لاعبين من الطراز العالي وأي مدرب يتطلع إلى ضم عناصر في إمكانيات لاعبي العين.