النصر يواجه باختاكور بطموح التأهل للمجموعات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أيمن بشير

يتطلع النصر إلى العودة إلى دور المجموعات في أبطال آسيا، عندما يواجه ضيفه باختاكور الأوزبكي في ملعب آل مكتوم في الساعة السابعة من مساء اليوم ضمن مباريات الدور التمهيدي من المنافسة.

يعول العميد على نجاعة الإسباني الفارو نيجريدو في قيادة خط الهجوم، لتجاوز الدور التمهيدي لخطف إحدى البطاقات الثماني المتبقية بدور المجموعات، وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أختار الإسباني نيجريدو،ضمن 8 نجوم يستحقون المتابعة خلال الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا لمنطقة غرب آسيا لقدرتهم على صناعة الفارق مع فرقهم.

ويتألق الإسباني الفارو بشكل لافت مع النصر واستطاع المهاجم الإسباني أن يدخل قائمة الأرقام القياسية بعد تسجيله في 6 مباريات متتالية، ويسعى المهاجم الأسبق لريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الانجليزي إلى وضع بصمته في أول مشاركة له في دوري الأبطال.

وحصل النصر على المركز الرابع في دوري الخليج العربي الموسم الفائت، ويتطلع الفريق الأزرق اليوم للعودة إلى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا بعد أن كانت مشاركته الأخيرة عام 2016.

وستكون الاستعانة بتقنية (VAR) غائبة في دور المجموعات، بدوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي، ورفضت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي تطبيق تقنية الفيديو لصعوبة الأمر في هذه المرحلة، وقررت اللجنة مناقشة استخدام تقنية الفيديو، في الأدوار الإقصائية من البطولتين، خلال شهر مايو المقبل.

ويعود محمود خميس المدافع الأيسر في تشكيلة الفريق الأزرق للمشاركة مع النصر في مباراة الليلة بعد أن غاب عن صفوف الفريق في الفترة الفائتة من القسم الثاني للموسم، بسبب العقوبة الانضباطية من اتحاد الإمارات لكرة القدم، ووصف الإسباني بينات سان خوسيه مدرب النصر تأكيد قانونية مشاركة مدافع فريقه الأيسر في مباراة الليلة بالحدث السعيد وقال: محمود خميس لاعب مهم جدا رغم الإيقاف اعتقد أنه سيكون جاهزا بالكامل للمباراة فهو يتدرب بشكل طبيعي مع اللاعبين وعدم مشاركته في المباريات السابقة لن تجعله خارج حساباتي.

وذكر بينات في المؤتمر الصحفي قبل المباراة أن تواجد عناصر الخبرة في فريقه جيد، لأن المباراة لا تحتاج إلى القسمة إلى اثنين، والخبرة ستسهم في حسم التأهل، مشيرا إلى أن النصر يملك عناصر شابة ممتازة جاهزة لتقديم مجهوداتها في المباراة.

ويأمل مدرب الفريق الأزرق أن يحقق فريقه أول فوز له في ملعبه الجديد بعد الخسارة من الشارقة بالدوري في أول مباراة للنصر في ملعبه الجديد، وقال: نخوض مباراة مهمة بالنسبة لنا ونتمنى أن نؤدي بطريقة جيدة حتى نتأهل إلى دور المجموعات، المواجهة قوية وعلى مستوى خططي عال مع فريق لديه لاعبون مميزون خاصة في الهجوم.

وأضاف: درسنا خصمنا باختاكور مثل كل الفرق وشاهدنا فريقا منظما وقويا بدنيا ومكتملا يجيد الاستحواذ على الكرة، أمام القوة الجوية العراقي كان الأفضل واستحق التأهل، بالنسبة لنا لعبنا مباريات كثيرة، ولكن نحتاج إلى بعض النقاط لبناء فريقنا بشكل كامل عن طريق تعامل اللاعبين مع بعضهم في المباريات من أجل المنظومة بشكل كامل واللعب في منظومة واحدة واجهنا بعض الصعوبات في المباراة السابقة بالدوري.

ودافع مدرب النصر عن لاعب الفريق طارق أحمد، رافضا تحميله مسؤولية الخسارة أمام الشارقة، وقال: نعم بعد طرد طارق أحمد أصبحت المباراة صعبة علينا، ولكن طرده عادي ولا يستحق البطاقة الحمراء هو لاعب غيور ويحب الفريق وإذا كانت الحالة مع لاعب بفريق الشارقة كان سيكون تصرف الحكم مغايرا، ولكن سوء الحظ حرمنا من لاعب رائع في تلك المباراة.

نيجريدو: راقبوني واتركوا المساحات لزملائي.

أكد الإسباني الفارو نيجريدو، قائد الفريق، صعوبة مواجهة الليلة، مبيناً أن الحظوظ مع باختاكور متساوية مناصفة. وقال: «هدفنا هو الفوز من أجل التأهل إلى دوري المجموعات، خاصة أن لدينا الفرصة بأن المباراة تلعب على ملعبنا وبين جماهيرنا».

وعن اختياره ضمن 8 لاعبين يستحقون المتابعة في هذا الدور من بطولة دوري أبطال آسيا، قال نيجريدو: «هذه لفتة رائعة منهم، وأشكرهم على هذا الاختيار. بالتأكيد هم يُدركون أيضاً أنني ألعب مع مجموعة من اللاعبين المميزين في فريق النصر».

وعن نية فرض رقابة محكمة عليه من الفريق الأوزبكي قال نيجريدو: «إذا كانت هذه مشكلتهم فليفعلوا ويراقبوني، وليتركوا المساحات لبقية زملائي حتى يُحرزوا أهدافاً، وأتمنى أن نصنع فرصاً عديدة للتهديف».

وعن السعي إلى تسجيل الأرقام التهديفية مع النصر آسيوياً، شدد المهاجم الإسباني على أن الأهداف ذات القيمة في المباريات المهمة، هي التي تنال اهتمامه؛ لأنها تساعد فريقه على الانتصارات، وليس كثرتها وأرقامها القياسية، لافتاً إلى أن وظيفته كمهاجم هي إحراز الأهداف.

إيغور: طموحنا التأهل

أكد إيغور كريمتس مدافع فريق باختاكور جاهزية فريقه لمواجهة النصر، وقال إنهم يتطلعون لتكرار مستوى المواجهة السابقة التي تأهلوا فيها على حساب القوة الجوية العراقي، وقال: جئنا إلى دبي وهدفنا هو العبور إلى دوري المجموعات، لدينا عدد من الطموحات التي نسعى لتحقيقها لهذا الموسم من بينها التقدم في البطولة الآسيوية، سنحاول تقديم مستوى جيد يليق بسمعة فريقنا ومن اجل تطلعات جماهيرنا التي تنتظر منا العودة ببطاقة التأهل.

وأضاف: النصر من الأندية الكبيرة ويضم لاعبين جيدين، وذلك يجعلنا أمام مباراة صعبة وليس هناك مستحيل لتحقيق العبور إلى دور المجموعات، نعرف كل شيء عن المنافس ومكامن ضعفه وقوته.