«الشارقة الرياضي» يتفقد نادي خورفكان بحضور لجنة الاحتراف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: نزار جعفر

قام عيسى هلال الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي بزيارة تفقدية لنادي خورفكان رافقه خلالها سعيد العاجل مدير ادارة الخدمة المجتمعية للوقوف على أوضاع النادي وبحث احتياجاته المستقبلية، وكان في استقباله عبدالعزيز النعيمي رئيس مجلس الإدارة وعثمان النقبي نائب الرئيس وأعضاء المجلس، وتبادل الجميع وجهات النظر حول تصورات المرحلة المقبلة وأهم المتطلبات التي يحتاجها نادي خورفكان في مسيرته الناجحة هذا الموسم.

وأكد هلال أن مجلس الشارقة الرياضي برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة وولي عهده حريص على تفقد أوضاع الأندية بشكل دوري من أجل مواصلة عملية تطوير المنظومات الإدارية والرياضية، مشيرا إلى أهمية هذه الزيارات الميدانية للتعرف إلى احتياجات الأندية وتذليل الصعوبات والعقبات كافة والوفاء بالتزاماتها تجاه الحركة الرياضية في الإمارة والدولة، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة خورفكان والنتائج الطيبة التي تحققها فرق النادي في مختلف المسابقات.

من جانبه قدم عبدالعزيز النعيمي الشكر نيابة عن أسرة النادي للأمين العام والدور الكبير الذي يلعبه مجلس الشارقة الرياضي في دعم الحركة الرياضية في الإمارة.

على خط آخر واصلت لجنة الاحتراف بمجلس الشارقة الرياضي جولاتها الميدانية عبر زيارة نادي خورفكان، وترأس وفد اللجنة حسن عبدالوهاب القواضي بجانب كل من خليل غانم وعبدالله سلطان وعدنان الطلياني وعادل محمد وجاسم الدوخي ومحمد الظنين.

وثمن عبدالعزيز النعيمي رئيس نادي خورفكان جهود حكومة الشارقة والمجلس الرياضي الذي يستهدف العمل على تطوير القطاعات الرياضية في الإمارة وتوفير كل المعايير التي تواكب النقلة الاحترافية، كما استمع الوفد لشرح وافٍ من قبل مشرف المراحل السنية بالنادي خالد أحمد الشحي حول كل الأمور المتعلقة بهذا القطاع الحيوي.