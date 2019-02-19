شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سفير مصر بمدغشقر يحتفل بتأهل سموحة لربع نهائى البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد رسلان، سفير مصر فى مدغشقر، على الاحتفال ببعثة فريق سلة سموحة، بعد تأهلها إلى دور ربع نهائى البطولة الأفريقية لأندية السلة بعد الفوز فى مباريات دور الـ16 من البطولة، والتى أقيمت بمدغشقر.

وأشاد السفير بجهود البعثة خلال البطولة، وقام مسئولو الفريق السكندرى بإهداء السفير درع النادى خلال الجلسة.

كان سموحة قد فاز على مازيمبى الكونغولى، وكوسبين المدغشقى بالإضافة إلى بترو أتلتيكو الأنجولى.

يذكر أن بعثة سموحة ضمت كلاً من تامر مصطفى، شريف الدياسطى، مروان سرحان، وأحمد عزب، وعمرعزب، أشرف ربيع، محمد القوصى، رؤوف الصفوانى، حمد فتحى، جيمس جيستس، أدموف ساكا بالإضافة إلى أوجستين أوكشن

ويرافقهم أحمد عجلان رئيسًا للبعثة، أشرف توفيق مدير فنى، أيمن مطراوى مدربًا عامًا، محمد رزق مدربًا، محمد جمال مخطط أحمال، بالإضافة إلى تامر جلال طبيبًا.