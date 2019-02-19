شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الناقد الرياضى خالد توحيد رئيس قناة النادى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقل إلى رحمة الله تعالى، منذ قليل، الكاتب الصحفى خالد توحيد رئيس قناة الأهلى، بعد تعرضه لوعكة صحية ظهر أمس الإثنين، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات القريبة من النادى لتلقى العلاج.
وكان مجلس الأهلى قد قام بزيارة خالد توحيد فى المستشفى من أجل الوقوف على حالته الصحية بعد دخوله غرفة العناية المركزة، والاطمئنان من الفريق الطبى المعالج له على تطورات حالته الصحية.
وتقدم ”الخليج 365” خالص العزاء لأسرة الراحل.
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