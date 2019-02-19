شكرا لقرائتكم خبر عن المحلة يرفض توقيع عقوبات على لاعبيه والإصابات تطارد الفريق قبل لقاء المنصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الجهاز الفنى لغزل المحلة بقيادة خالد عيد، توقيع عقوبات مالية على اللاعبين بعد فقدان خمس نقاط فى آخر جولتين بدورى القسم الثانى أمام الأولمبى ودمنهور، وذلك بسبب رغبة الجهاز الفنى فى تحفيز اللاعبين ماديًا ومعنويًا قبل مباراة القمة أمام المنصورة والمقرر لها الثانية والصنف من عصر الخميس المقبل بإستاد المنصورة .

وفى سياق مختلف يبذل الجهاز الطبى للمحلة جهودًا مكثفة من اجل تجهيز هانى عادل الوافد الجديد لصفوف المحلة فى انتقالات يناير الشتوية وذلك من أجل اللحاق بمباراة المنصورة فى الوقت الذى أكدت فيه الأشعة غياب الثنائى محمد منتصر صانع ألعاب الفريق وخالد رسلان مهاجم الفريق بعد تأكد إصابة الأول بشد فى العضلية الخلفية وإصابة الثانى بكدمة فى وجه القدم اليمنى.

يذكر أن غزل المحلة يحتل المركز الثامن فى المجموعة الثالثة برصيد 28 نقطة بفارق ست نقاط عن دمنهور متصدر المجموعة برصيد 34 نقطة .