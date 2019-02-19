شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه: سعيد مع قاسم باشا.. وأرفض العودة للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر محمود حسن تريزيجيه، لاعب فريق قاسم باشا التركى ومنتخب مصر عن سعادتة بالتواجد فى تركيا .

وقال تريزيجيه في تصريحات تليفزيونية، أن معظم المصريين والفرق الكبيرة غضبوا بعد انتقالى إلى قاسم باشا، لأنهم رأو أنه من الممكن التواجد فى نادى أفضل.

واكد تريزيجيه أنه خلال تواجده فى النادى البلجيكى إندرلخت كانت حالته النفسية سيئة لعدم المشاركة فى المباريات.

وتابع محمود ان البعض طلب منه الرجوع من جديد الى النادى الأهلى للمشاركة فى المباريات ولكن رفضت هذه الفكرة ، قبل أن ينتقل الى موسكرون على سبيل الإعارة.

وانتقل تريزيجيه من الأهلى إلى نادى أندرلخت سنه 2015 ثم الانتقال الى موسكرون على سبيل الاعارة ، وفى عام 2018 انتقل الى قاسم باشا على سبيل الاعارة ثم تفعيل بند الشراء من نادى اندرلخت.