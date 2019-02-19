الأهلي: الأسعار المتداولة للعقود الجديدة "غير منطقية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الأسعار التي تتردد عبر وسائل الإعلام بشأن رواتب العقود الجديدة للاعبين الذين جددوا تعاقدهم مع النادي غير صحيحة.

وكان الأهلي أعلن تجديد عقد أربعة لاعبين خلال الفترة الأخيرة، وهم التونسي علي معلول وكريم نيدفيد وعمرو السولية، وكان النيجيري جونيور أجايي آخرهم بعد تمديد عقده حتى 2022 مساء الإثنين.

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات لقناة "الأهلي" الإثنين: "الأرقام التي تتردد بشأن العقود الجديدة للاعبين بعيدة عن الواقع وتفتقد إلى المنطقية".

وأضاف: "ما يحدث يذكرني بصفقة حسين الشحات الذي تردد أن الأهلي دفع 160 مليون جنيه للتعاقد معه من نادي العين الإماراتي".

وأكمل: "دائمًا الانتقادات ستكون حاضرة، إذ لم أجدد عقود اللاعبين سيُقال إنهم يتمارضون، وإذا قمت بتجديد عقود اللاعبين سيقول إن هذا ليس وقت التجديد ويجب الانتظار حتى نهاية الموسم".

وأوضح: "لدينا حاليا ثلاث مصابين فقط، وهم وليد سليمان وحسام عاشور بجانب محمد محمود، حيث استعدنا خدمات أكثر من لاعب مثل مروان محسن ووليد أزارو وصالح جمعة، بجانب محمد الشناوي".

وتابع: صالح جمعة عاد إلى التدريبات قبل ثلاثة أيام، ومشاركته من عدمها تعود إلى المدير الفني مارتن لاسارتي".

وتمسك عبدالحفيظ بأمل تتويج الأهلي بالدوري قائلا: "إذا أكملنا الدوري بدون أي تعثرات سنحصل على اللقب، وصلنا للمرحلة التي نملك فيها فريق جيدا على المستوى المحلي والإفريقي".

وأتم مدير الكرة بالأهلي قائلا: "نعمل بشكل واقعي، هدفنا وتركيزنا منصب على التتويج بلقب الدوري، وأثق في شخصية الأهلي وتفكير اللاعبين في الفصل بين بطولة وأخرى".