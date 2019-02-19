حكم كرواتي يدير لقاء الجونة وبيراميدز

مباراة بيراميدز والجونة - ارشيفية كتب - كريم عبد المحسن: قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، تعيين طاقم حكام كرواتي لإدارة مباراة الجونة وبيراميدز غدًا في الجولة الـ22 من بطولة الدوري الممتاز. الجولة الـ22 من بطولة الدوري الممتاز. وطلب بيراميدز تعيين طاقم حكام أوروبي للمباراة، وأرسل لاتحاد الكرة 25 ألف دولار قيمة استقدام الطاقم الأوروبي. ووصل الطاقم منذ قليل إلى القاهرة ويسافر مباشرة إلى الغردقة من أجل إدارة المباراة التي ستقام في الجونة.

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