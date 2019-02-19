are you crazy وراء طرد لاعب دجلة أمام المقاصة

ابراهيم نور الدين ولاعبي وادي دجلة كتب - كريم عبد المحسن: كشف مصدر بالجهاز الفني لنادي المقاصة، عن سبب طرد بوزاس فاسيليوس لاعب وسط وادي دجلة خلال لقاء فريقه أمام المقاصة، ضمن الجولة الـ22 للدوري الممتاز. ضمن الجولة الـ22 للدوري الممتاز. طلب إبراهيم نور الدين الحكم الدولي، من اللاعب الرجوع 10 ياردات خلال تنفيذ خطأ لصالح المقاصة، لكن اللاعب رفض وأصر على رفضه فمنحه الحكم إنذار، فقال له اللاعب are u crazy ? فقرر الحكم طرده من الملعب.

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