مصر تتصدر مجموعتها فى بطولة البحر المتوسط لكرة اليد للناشئين

بورسعيد – عبد الرحمن بصلة: حققت مصر فوزها الثانى فى بطولة البحر الأبيض المتوسط لشباب كرة اليد تحت ١٧ سنة والتى تقام بصالة المدينة الرياضية. وجاء الفوز 22/15 على المغرب بعد أن حقق الفريق فوزه فى مباراته الأولى على المنتخب التركى بنتيجة ٢٧/١٣. مباراته الأولى على المنتخب التركى بنتيجة ٢٧/١٣. وجاءت باقى النتائج كالتالى: فازت فرنسا على الإمارات 37/8 ثم فازت على تركيا 27/24 وفازت إيطاليا على المغرب 20/ 15 ثم على الإمارات 34/13 فى المجموعة الأولى. كما فازت تونس على ليبيا 23/17 وعلى الجزائر 26/22 وفازت مونتنيجرو على السعودية 23/17 وعلى رومانيا 27/23 وفازت رومانيا على الجزائر 23/8 وإنهزمت من مونتنيجرو 27/23 فى المجموعة الثانية .

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