شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير تشيلسي ومانشستر يونايتد يهاجمان ساري والان مع التفاصيل

الخليج 365- صبت جماهير تشيلسي جام غضبها على الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني للفريق عقب الخروج من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتعرض تشيلسي للخسارة أمام مانشستر يونايتد 2 - 0 في المباراة التي أقيمت على ملعب "ستامفورد بريدج" في ثمن نهائي البطولة.

وهاجمت جماهير البلوز ساري اثناء المباراة عن طريق ترديد جملة، "اللعنة على كرة ساري، أنت لا تعرف ماذا تفعل".

ومن جانبها قامت جماهير اليونايتد بالسخرية من المدرب الإيطالي قائلة، " ستتم إقالتك في الصباح، ستتم اقالتك في الصباح، اعيدوا جوزيه مورينيو."

وأجريت منذ قليل قرعة الدور ربع النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي والتي جاءت كالتالي.

سوانزي x مانشستر سيتي

ولفرهامبتون x مانشستر يونايتد

ميلوال x برايتون

واتفورد x كريستال بالاس