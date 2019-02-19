شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الانجليزي تسفر عن مواجهات نارية والان مع التفاصيل

الخليج 365- أسفرت قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الانجليزي التي أقيمت اليوم الاثنين عن مواجهات نارية بين الفرق الثمانية التي نجحت في الوصول إلى هذا الدور حيث إكتمل عقد المتأهلين بعد عبور مانشستر يونايتد عقبة فريق تشيلسي بالفوز عليه بهدفين مقابل لا شيء على ملعب ستامفورد بريدج.

أولى المواجهات التي أسفرت عنها القرعة ستكون بين سوانزي سيتي المتأهل على حساب فريق برينتفورد أمام مانشستر سيتي بطل الدوري الموسم الماضي وستقام المباراة على ملعب ليبرتي ، فيما سيصطدم واتفورد الذي تخطى عقبة كوينز بارك رينجرز في الدور ثمن النهائي بفريق نادي كريستال بالاس.

ثالث مواجهات الدور ربع النهائي ستكون بين وولفرهامبتون الذي نجح في النجاه من فخ بريستول سيتي ومانشستر يونايتد ، والمباراة الأخيرة ستكون بين ميلوول وبرايتون البيون.

القرعة كاملة

سوانزي سيتي VS مانشستر سيتي

واتفورد VS كريستال بالاس

وولفرهامبتون VS مانشستر يونايتد

ميلوول VS برايتون