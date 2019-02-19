شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يضرب تشيلسي بثنائية ويتأهل لربع نهائي كأس الاتحاد الانجليزي والان مع التفاصيل

الخليج 365- تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد من العبور إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الانجليزي بفوزه على تشيلسي بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي إحتضنها ملعب ستامفورد بريدج ضمن مباريات الدور ثمن النهائي.

سجل ثنائية مانشستر كلاً من اللاعب أندير هيريرا في الدقيقة الحادية والثلاثين بكرة رأسية رائعة مستغلاً تمريرة الفرنسي المتألق بول بوجبا الذي تكفل بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة والأربعين من كرة رأسية أيضاً مستغلاً عرضية الانجليزي اليافع ماركوس راشفورد من الناحية اليمنى.

وبهذا الفوز يكون سولسكاير قد صالح جماهير مانشستر يونايتد بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق في المباراة الماضية أمام باريس سان جيرمان لحساب مباريات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا بهدفين مقابل لا شيء على ملعب أولد ترافورد.

ويعتبر الفوز بمثابة دفعة معنوية لإستكمال الفريق المشوار في الدوري وكأس الاتحاد البطولة التي يرغب سولسكاير في التتويج بها.