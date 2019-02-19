شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات ليفربول وبايرن ميونخ "لا غالب ولا مغلوب" والان مع التفاصيل

موقع الخليج 365_يلتقي مساء غد فريق ليفربول الإنجليزي مع نظيره بايرن ميونخ الألماني، في إطار ذهاب دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة علي ملعب "أنفيلد" معقل الريدز، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ويغيب عن فريق ليفربول مدافعه الهولندي "فيرجل فان دايك"، ويعتبر فان دايك هو أهم لاعب في الخط الخلفي بالنسبة للمدرب الألماني "يورجن كلوب"، فمنذ التعاقد معه في يناير قبل الماضي تبدل شكل الفريق كليا، حيث وصل الفريق بفضل المدافع الهولندي إلي نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وينافس هذا الموسم بقوة علي لقب الدوري الإنجليزي.

ويغيب عن الفريق الألماني 4 لاعيبين من القوام الأساسي للفريق وهم "روبن، توليسو" بواتينج" للإصابة، ويغيب "توماس مولر" للإيقاف.

وتعتبر هذه المباراة بمثابة حياة أو موت بالنسبة للمدير الفني لفريق بايرن ميونخ "نيكوفيتش"، حيث طال المدرب انتقادات واسعة من قبل الجماهير البافارية، بسبب تراجع الأداء والنتائج في الدوري الألماني، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 48 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن المتصدر بروسيا دورتموند.

وتاريخيًا لا يوجد غالب ولا مغلوب بين الفريقين، حيث التقي الفريقين 5 مرات في البطولات الأوروبية، فاز الفريق الإنجليزي مرة، والألماني مرة، وجاء التعادل في 3 مباريات.

ولكن الأفضلية من نصيب الريدز، بسبب فوزه علي الفريق البافاري في مباراة كأس السوبر الأوروبية، علي عكس فوز البايرن كان في مباريات خروج المغلوب.

وسجل الفريق البافاري 6 أهداف في مرمي الريدز، بينما سجل الريدز 5 أهداف في مرمي عملاق بافاريا.

وكانت أخر مباراة رسمية بين الفريقين في كأس السوبر الأوروبي منذ 18 عامًا، بالتحديد يوم 24 من أغسطس عام 2001، حينما كان بايرن ميونخ بطل أوروبا، وليفربول بطل كأس الاتحاد الأوروبي.

وقد التقي الفريقين في مباراة ودية في كأس أودي عام 2017، وانتهي بفوز الريدز بثلاثية نظيفة.