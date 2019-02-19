شكرا لقرائتكم خبر عن بوروسيا دورتموند يسقط في فخ التعادل أمام نورمبيرج بالبوندسليجا والان مع التفاصيل

الخليج 365- فرض فريق نورمبيرج التعادل السلبي على بوروسيا دورتموند، في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الألماني.

وبذلك تعرض دورتموند للتعادل الثالث على التوالي في البوندسليجا، ليصبح الفارق بينه وبين بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني 3 نقاط فقط.

وفشل أسود الفيستفال في أحراز أي أهداف حتى الدقيقة 87، التي شهدت تسجيل أول هدف لدورتموند عن طريق لارسن، لكن ألغاه حكم المباراة بداعي التسلل على ألكاسير.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد دورتموند للنقطة 51 في صدارة الدوري الألماني، بينما ارتفع رصيد نورمبيرج للنقطة 13 في المركز الثامن عشر والاخير.