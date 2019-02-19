شكرا لقرائتكم خبر عن روما ينجو من فخ بولونيا في الدوري الايطالي والان مع التفاصيل

السعودية نيور 365 - : فاز اليوم 18-2-2019 نادى روما الايطالي بقيادة ايزيبيو دى فرانشيسكو علي نظيره نادى بولونيا الايطالي بقيادة سينيسا ميهايلوفيتش في تمام الساعة التاسعة و النصف في الطار الجولة 24 من مسابقة الدورى الايطالي الممتاز لكرة القدم علي ملعب تورينو الأولمبي بهدفين مقابل هدف وحيد .

اففتتح اللاعب اليكساندر كولاروف نجم روما أول الأهداف في الدقيقة 55 من ركلة جزاء و تم استبدال ستيفان الشعراوى في الدقيقة 46 من زمن الشوط الثانى بسبب عدم وجود أى خطورة في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف رغم تفوق ملحوظ لفريق روما الذي اضاع العديد من الهجمات الخطرة .

و استطاع الاعب فيدريكو فازيو احراز الهدف الثانى القاتل لفريق روما في الدقيقة 73 ليضعف امال نادى بولونيا في الفوز بهذه المباراة لكن بعد الهدف الثانى تحول اللقاء الي استحواذ قوى و هجوم عنيف من بولونيا علي مرمى نادى روما حيث بلغت النسبة 53% لبولونيا و 47% لروما علي عكس الشوط الأول .

و استطاع اللاعب نيكولا سانسونى احراز هدف تقليص الفارق لنادى بولونيا في الدقيقة 84 من اسيست روبيرتو سوريانو ليحصد نتيجة تعب فريقه في الربع ساعة الاخيرة و كان نادى بولونيا قريب من احراز هدف التعادل لكن تصدى الدفاع وا لحاس لجميع الهجمات لينتهى اللقاء بفوز روما بهدفين مقابل هدف وحيد .

و بهذا الفوز الصعب نجح فريق روما من الوصول الي النقطة 41 في المركز الخامس علي بعد نقطة واحدة فقط من ميلان الذي يحتل المركز الرابع برصيد 42 نقطة و بفارق خمس نقاط عن انتر ميلان الذي يحتل المركز الثالث برصيد 46 بينما استمر نادى بولونيا في المركز 18 برصيد 18 نقطة و يقترب بشدة من الهبوط .