الامارات | جابر: بني ياس سيكون على قدر التحدي أمام الجزيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن جابر: بني ياس سيكون على قدر التحدي أمام الجزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يوسف جابر. من المصدر

أكد قائد فريق الكرة بنادي بني ياس، يوسف جابر، أن السماوي سيكون على قدر التحدي في مباراته أمام الجزيرة، التي يسعى خلالها إلى تقديم مباراة كبيرة، تنتهي بتحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث، ومواصلة مسيرة الانتصارات، والتقدم نحو المربع الذهبي لبطولة دوري الخليج العربي.

ويستضيف بني ياس الجزيرة مساء بعد غدٍ على استاد الشامخة الجديدة في الجولة الـ16 للمسابقة.

وقال يوسف جابر لـ«الإمارات اليوم»: «نعلم تماماً صعوبة مباراة الجزيرة، فهي ديربي بين فريقين يسعى كلاهما لتحقيق الفوز، فالجزيرة يحاول التقدم خطوة إلى الأمام من أجل اللحاق بقمة الدوري، وتقليص الفارق مع الشارقة المتصدر، والدخول في المنافسة القوية على الفوز بلقب الدوري، وبني ياس يسعى إلى مواصلة مسيرته الناجحة هذا الموسم باحتلال مركز متقدم في جدول ترتيب الدوري، خصوصاً أن سقف الطموحات قد زاد مع الفريق بعد احتلاله المركز الخامس بعد مرور 15 جولة من المسابقة، وأصبح هناك أمل كبير في أن يحتل الفريق المركز الرابع بنهاية الموسم، إذا استمر الفريق في تقديم هذا الأداء العالي والنتائج الإيجابية».

وأضاف «هناك تفاؤل كبير بتحقيق نتيجة إيجابية، خصوصاً في ظل ارتفاع الروح المعنوية للاعبين، بعد الفوز الغالي الذي حققه الفريق خارج ملعبه في الجولة الماضية على الوصل بهدفين مقابل هدف واحد، وأعتقد أن المباراة ستكون غاية في الصعوبة، خصوصاً أن الجزيرة عائد من انتصار كبير خارج ملعبه على الفجيرة بخمسة أهداف نظيفة، ويسعى إلى مواصلة انتصاراته، ولديه لاعبون على أعلى مستوى من الأجانب والمواطنين، كما أن عودة نجمه وهدافه الدولي علي مبخوت إلى صفوفه بعد انتهاء إيقافه ستزيد الفريق قوة بكل تأكيد».