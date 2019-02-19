الامارات | تحديد موعد اجتماع الهيئة واتحاد الكرة لبحث ازدواجية المناصب

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موعد اجتماع الهيئة واتحاد الكرة لبحث ازدواجية المناصب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اتحاد كرة القدم بصدد تعديل النظام الأساسي واللوائح الخاصة. تصوير: أسامة أبوغانم

كشف مصدر لـ«الإمارات اليوم» أن هناك اجتماعاً مرتقباً بين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة محمد خلفان الرميثي، ورئيس اتحاد الكرة مروان بن غليطة، سيعقد الخميس أو الأحد المقبلين لإيجاد حل مناسب للأزمة بين الهيئة واتحاد الكرة في أعقاب قرار الهيئة بإيقاف الدعم المالي البالغ 60 مليون درهم لاتحاد الكرة، إلى حين التزام الاتحاد بتنفيذ اللائحة التنفيذية المتعلقة بعدم ازدواجية المناصب الرياضية في الاتحاد.

وكان أمين عام الهيئة سعيد عبدالغفار، قد كشف من قبل في تصريحات صحافية، أن الهيئة تعاملت مع هذا الموضوع بكل شفافية وأنها منحت اتحاد الكرة مهلة حتى نهاية الشهر الجاري لتحديد موقفه، مشدداً على أن الهيئة لم تتدخل إطلاقاً في اختصاصات وصلاحية اتحاد الكرة، لكنها تقوم بتطبيق اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في هذا الأمر فقط، والتي تمنع ازدواجية المناصب الرياضية في كل الاتحادات الرياضية بما فيها اتحاد الكرة.

وأشار المصدر إلى أن كل الخيارات تُعد مطروحة خلال الاجتماع المرتقب لإيجاد حل لهذا الموضوع واحتواء الأزمة.

ويشمل قرار الهيئة الخاص بازدواجية المناصب الرياضية ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي هم؛ خليفة الجرمن الذي يشغل في الوقت ذاته رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، ومحمد عبيد اليماحي الذي يتولى رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، وراشد الزعابي الذي يشغل أيضاً منصب عضو في مجلس إدارة نادي الوحدة.