الامارات | كايو يغيب عن «الصقور» 3 أسابيع

شكرا لقرائتكم خبر عن كايو يغيب عن «الصقور» 3 أسابيع والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض لاعب وسط فريق الإمارات، البرازيلي كايو، لإصابة قوية في التدريب الأخير، قبل مباراة فريقه مع اتحاد كلباء، الجمعة الماضية، غاب على أثرها عن المباراة.
وعلمت «الإمارات اليوم» أن الفحوص، التي أجراها اللاعب، أثبتت وجود تمزق في عضلة القدم، وسيغيب بسببها ثلاثة أسابيع تقريباً عن الفريق، ما يعني عدم استفادة الفريق من جهوده في المباراتين المقبلتين، اللتين سيخوضهما الفريق أمام دبا والوصل، قبل توقف الدوري، ومن المنتظر أن يلحق بالفريق في مباراة الوحدة بالجولة 18، التي سيخوضها في 29 مارس المقبل.
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