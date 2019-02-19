الامارات | مجلس الشارقة الرياضي يعلن عن مرصد للمستقبل الرياضي

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشارقة الرياضي يعلن عن مرصد للمستقبل الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مجلس الشارقة الرياضي أنه يتبنى ابتكار منصة عالمية لمسرعات مستقبل الرياضة بالشارقة، لمواكبة التوجهات الاستشرافية لدولة الإمارات، وكهدف استراتيجي، يأتي ضمن المبادرات والمشروعات الاستراتيجية التي تعمل عليها لجنة الاستراتيجية بالمجلس.

وقال المجلس في بيان صحافي: «تقوم لجنة الاستراتيجية التي تم تشكيلها أخيراً، برئاسة الدكتور عبدالله عبدالرحمن بن سلطان، بصياغة استراتيجية متكاملة لرياضة الشارقة تغطي جميع المجالات الرئيسة في العمل الرياضي، بهدف تحقيق نتائج طموحة في مدة زمنية قصيرة بأسلوب عمل منهجي يمكن من خلاله متابعة نسب الإنجاز، عبر الخطط التشغيلية التي تسهم في تنفيذها جميع الأندية والمؤسسات الرياضية بالإمارة تحت إشراف المجلس».

من جانبه، قال الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال الحزامي، إن ابتكار منصة عالمية لمسرعات مستقبل رياضة الشارقة يمثل هدفاً استراتيجياً أساسياً للمجلس، حيث تسهم في تحسين العمل ونشر ثقافة التخطيط الاستراتيجي في الأندية والمؤسسات الرياضية بالإمارة، من أجل المساهمة في الارتقاء بالقطاع الرياضي من واقع الخطط الطموحة التي يتم وضعها وتنفيذها بهدف خدمة أندية الإمارة.