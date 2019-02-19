برشلونة قلق من قدرة ليون على الارتقاء بمستواه

نجح اولمبيك ليون في الفوز على باريس سان جيرمان في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم كما نجح في الفوز أيضا على مانشستر سيتي في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ولهذا فإن برشلونة يدرك جيدا خطورة المواجهة التي ستجمعه بالفريق الفرنسي.

وألحق ليون الهزيمة الوحيدة بباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي هذا الموسم وذلك قبل أسبوعين وفاز 2-1 على مانشستر سيتي في دور المجموعات بدوري الأبطال وهو ما يدل على قدرة الفريق على تحسين مستواه عندما يخوض مواجهة مهمة.

وسيخوض برشلونة، الذي فاز بصعوبة 1-صفر على ريال بلد الوليد في الدوري الاسباني السبت الماضي، مباراة ذهاب دور الستة عشر بدوري الأبطال غدا الثلاثاء وهو لا يأخذ اي شيء من قبيل المسلمات.

وقال سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة للصحفيين "أحترم ليون كثيرا لأنه فاز على باريس سان جيرمان مؤخرا.

"لديهم لاعبون يتميزون بالسرعة الكبيرة في خط الوسط والهجوم ويحاولون صنع مساحات. علينا إغلاق تلك المساحات".

وأشار ارنستو بالبيردي مدرب برشلونة إلى أن ليون لم يخسر أي مباراة في دوري الأبطال.

وقال "سيكون الأمر تحديا كبيرا لنا. لكن برشلونة متعطش للفوز ومستعد للمباراة".

وكما هو الحال دوما في مرحلة خروج المغلوب فإن تسجيل هدف خارج الأرض في غاية الاهمية لكن هناك مخاوف من أن قدرات برشلونة الهجومية تراجعت في الآونة الأخيرة.

وقال بالبيردي "صحيح ان تسجيلنا لهدف خارج ملعبنا يعد في غاية الاهمية لأنه إذا لم تفعل فإن كافة الاحتمالات تبقى قائمة في مباراة الإياب.

"من حق كل شخص أن يكون له وجهة نظر لكن السؤال يثير الدهشة.

ربما لم نصنع الكثير من الفرص لكننا نتحلى دوما بالروح الهجومية،سنرى غدا".