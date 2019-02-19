شكرا لقرائتكم دورتموند يسقط فى فخ التعادل أمام نورنبيرج فى الدوري الألماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سقط فريق بوروسيا دورتموند، متصدر الدوري الألماني، فى فخ التعادل السلبي أمام مضيفه نورنبيرج، خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء الإثنين، فى ختام الجولة الـ22 من الدوري الألماني.

وعانى بوروسيا دورتموند من العديد من الغيابات خاصة فى الخط الهجومي، لاسيما فى غياب الثلاثي باكو ألكاسير وماركو رويس وكريستيان بوليسيتش.

وسجل دورتموند هدفا فى الدقيقة 87 ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

بهذه النتيجة وصل دورتموند إلى 51 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن وصيفه وغريمه التقليدي بايرن ميونخ بـ48 نقطة، أما نورنبيرج فهو في المركز الأخير برصيد 13 نقطة.