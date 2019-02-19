شكرا لقرائتكم عبدالمنصف: دجلة بيلعب بطريقة السيتى وبرشلونة بس مبنكسبش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد عبد المنصف حارس مرمى وادى دجلة، أنه لا توجد نية لدى الجهاز الفنى لفريقه فى تغيير طريقة اللعب التى يؤدى بها مبارياته منذ بداية الموسم الحالى تحت قيادة الخواجة اليونانى تاكيس جونيس.

تعرض دجلة لخسارة جديدة أمام مصر المقاصة 2-1 فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد الجبل الأخضر فى إطار فعاليات الأسبوع الـ23 من الدورى الممتاز.

وأضاف عبد المنصف خلال تصريحات لقناة أون سبورت أن الاستحواذ على الكرة هى الطريقة الأساسية لوادى دجلة وبناء الهجمات بداية من حارس المرمى وهناك فرق كبيرة مثل برشلونة ومانشستر سيتى يلعبون بتلك الطريقة والفريق متمسك بذلك .

وأكد حارس المرمى الدجلاوى أن اللاعبين لديهم ثقة فى المدير الفنى للفريق والجهاز المعاون على الخروج من منطقة الهبوط ونثق ايضا من دعم الإدارة لنا وكل ما يحتاجه الفريق هو الفوز بمباراة وحيدة سيأتى بعدها الانتصارات.

وعن انضمامه للمنتخب قال "أوسة" إن أحمد ناجى مدرب حراس المرمى بمنتخب مصر تواصل معه بعد المباراة التى جمعت دجلة مع الأهلى خلال منافسات الدور الأول وطلب منه الاستمرار بالأداء الجيد ليكون ضمن اختيارات المنتخب خلال الفترة المقبلة وهو ما يتمناهش.