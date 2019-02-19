أخبار بايرن ميونخ اليوم الاثنين 18 / 2 / 2019 كوفاتش متفائل بحظوظ فريقه أمام ليفربول

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جدة - عمرو شويل أكد نيكو كوفاتش المدير ألفنى لنادى بايرن ميونخ الألمانى على تسأوى حظوظ فريقه فى العبور للدور ربع النهائى بمسابقة دورى ابطال أوروبا مع ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد صلاح.
ويحل بايرن ميونخ ضيفاً على ليفربول فى العاشرة مساء الثلاثاء بملعب "أنفيلد" فى ذهاب دور الـ 16 بمسابقة دورى ابطال أوروبا.
وقال كوفاتش فى تصريحات لمجلة "كيكر" الألمانية، "أدرك جيداً مدى الضغوط الملقاة على عاتقى على الرغم أن هذا هو موسمى الأول مع البايرن، نحن هنا للفوز بالألقاب، هذا ما يجب فعله فى بايرن ميونخ".
أضاف مدرب بايرن ميونخ "المباراة أمام ليفربول ستكون صعبة، الأدوار الاقصائية فى دورى ابطال أوروبا تمنح المباريات نكهة الإثارة، ليفربول من أفضل ألفرق الأوروبية فى الوقت، مهمة البايرن فى الخروج من ملعب أنفيلد بنتيجة إيجابية صعبة، لكنى واثق بأننا سنخطو خطوة جيدة نحو التأهل فى مباراة الغد".
أبطال أوروبا.. بايرن يستدعى 21 لاعبا لمواجهة ليفربول
أعلن المدير ألفنى لفريق بايرن ميونخ الألمانى الكرواتى نيكو كوفاتش قائمة ألفريق التى ستتوجه اليوم إلى مدينة ليفربول لخوض مباراة الذهاب فى دور الستة عشر لبطولة أوروبا للأندية الأبطال.
وشهدت القائمة المعلنة استدعاء المدرب الكرواتى لعدد 21 لاعبًا للمباراة المرتقبة والتى ستقام مساء غدًا على أرضية ملعب استاد الأنفيلد معقل الريدز.
وشهدت القائمة وجود المهاجم البولندىى ليفاندوفيسكى هداف ألفريق فى كافة البطولات المحلية والقارية هذا الموسم.
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